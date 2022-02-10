20-річна українська артистка Еліна Іващенко, яка виконала в дуеті зі співаком Олегом Винником пісню "Діаманти", показала, ким поповнилася її сім'я.

Еліна Іващенко перемогла на шоу "Голос. Діти", "Х-Фактор", та інших проектах, пише Politeka.net. Артистка не зупиняється на досягнутому і продовжує займатися розвитком кар'єри.

Про свої успіхи і особисте висхідна зірка розповідає в Instagram. Так, відомо, що вже кілька років співачка будує відносини з українським телережисером Олегом Здоровцем.

В одних з нових сторіс фаворитка Олега Винника розповіла про поповнення в її родині з бойфрендом. На кадрах було зображене щуреня, яке гралося з аксесуаром співачки.

"У нас поповнення. Як назвемо?",- попросила поради Еліна Іващенко.

"Хлопчик. Дуже швидкий і багато їсть. Швидко йде на контакт і дуже ласкавий", - уточнила артистка.

Зазначимо, Олег Винник і Еліна Іващенко уперше побачилися перед прямим ефіром фіналу шоу "Х-фактор" в 10 сезоні. Тоді співачці вперше випав шанс заспівати з ним в дуеті.

За словами виконавця, він сподівався, що їхній новий дует на пісню "Діаманти" стане поштовхом у розвитку музичної кар'єри артистки.

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