Еліна Іващенко перемогла на шоу "Голос. Діти", "Х-Фактор", та інших проектах, пише Politeka.net. Артистка не зупиняється на досягнутому і продовжує займатися розвитком кар'єри.
Про свої успіхи і особисте висхідна зірка розповідає в Instagram. Так, відомо, що вже кілька років співачка будує відносини з українським телережисером Олегом Здоровцем.
В одних з нових сторіс фаворитка Олега Винника розповіла про поповнення в її родині з бойфрендом. На кадрах було зображене щуреня, яке гралося з аксесуаром співачки.
"У нас поповнення. Як назвемо?",- попросила поради Еліна Іващенко.
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"Хлопчик. Дуже швидкий і багато їсть. Швидко йде на контакт і дуже ласкавий", - уточнила артистка.
Зазначимо, Олег Винник і Еліна Іващенко уперше побачилися перед прямим ефіром фіналу шоу "Х-фактор" в 10 сезоні. Тоді співачці вперше випав шанс заспівати з ним в дуеті.
За словами виконавця, він сподівався, що їхній новий дует на пісню "Діаманти" стане поштовхом у розвитку музичної кар'єри артистки.
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