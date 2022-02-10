Як передає Politeka.net, Анна Трінчер заради популярності викладає в Instagram мало не кожен свій крок. Причому не обходиться і без сварок. Зі своїм нареченим вона всіляко піариться в соціальних мережах і тому кожна сварка також виноситься на публіку.
Після відпочинку, де пара провела кілька днів, ніжачись на пляжі і розважаючись на яхті, вони вирішили також показати мало не по хвилинах, як проходили їхні дні. А по поверненню з відпочинку виявилося, що Волошин встиг десь травмувати свою ногу, а також виїхати від Тринчер.
"Дуже засмучена через Сашка. Зовсім скоро важливе свято для всіх половинок. Але в нашому випадку, свято важливий тільки мені. Дуже злюся і сумую з цього приводу, але давайте не про погане» - поділилася Тринчер.
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За день до цього ми писали, що пара провела відпустку в Єгипті, а по поверненню їх чекала неприємна подія.
Наречений Ганни Тринчер і блогер Олександр Волошин потрапив у ДТП, на своїй сторінці в Instagram він опублікував короткий ролик. На відео засмучений Олександр стоїть біля своєї іншої машини. Неприємний інцидент стався ввечері в центрі Києва на одному з перехресть доріг.
Поки невідомо, хто саме винуватець ДТП. У мережі відразу обговорили подію, адже це не перша аварія молодого чоловіка. З травмованою ногою в гіпсі чоловік стояв на місці ДТП.
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