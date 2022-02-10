Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім - відомий український артист, який став переможцем талант-проекту" Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. Артист після проекту активно зайнявся творчістю, а нещодавно презентував свою першу пісню, яку назвав "Instagram". А на нових кадрах у своєму блозі Муаяд вирішив розповісти, скільки коштує записати пісню в Україні.

"Скільки коштує в Україні створювати музику. Скільки коштує написання пісні, ось, наприклад, доведення її до розуму, пісня як готовий продукт. Скільки потрібно витратити на якісну пісню", - запитала ведуча на кадрах у співака.

"Ну, знаєте, разом з аранжуванням, разом з текстом, разом з усім, я думаю, тисячі чотири з половиною доларів", - сказав Муаяд у відповідь.

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