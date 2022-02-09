Как сообщает Politeka.net, 16-летний победитель популярного талант-шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим в своем Instagram поделился видеороликом, на котором он ехал в машине и пел хит покойного лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко "Люди як кораблі".

"Знаковая для меня песня🎶", - написал Муаяд Абдельрахим.

Напомним, что на шоу "Співають всі" Муаяд спел эту песню и, получив 100 баллов, автоматически прошел в финал, а затем и одержал победу. Парню аплодировали все сто судей.

Поклонники прокомментировали видео Муаяда, где он подпевал Кузьме.

"На программе спел просто офигенно! 👏👏👏 Спасибо", " 😍😍😍😍😍 как красиво", "Я не забуду, как меня это исполнение задело, до слез", "Бальзам на уши и душу 💞 ", "Как же красиво 😍🔥❤️😮 ", - написали в сети.

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Напомним, что 16-летний победитель "Співають всі" Муаяд поделился радостным откровением: "Впервые в моей жизни...".

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