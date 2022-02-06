Как передает Politeka.net, Муаяд Абдельрахим известен как 16-летний победитель шоу "Співають всі". Сейчас певец разрывается между двумя городами - Одессой (где у него учеба) и Киевом (где занимается карьерой). Недавно Муаяд рассказал, что вскоре у него состоится премьера песни "Instagram". На своей странице в Инстаграм победитель "Співають всі" показал кадры со съемок клипа на новую песню (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчера сняли клип на песню Instagram!🎥



Это были крутые 14 часов съемок. Снимали в 6-ти локациях! Самое экстремальное - это 5-ти часовая съемка на Киевском водохранилище. Надо было и сидеть, и лежать на льду🥶 Спасибо всей команде за процесс!🔝



Сегодня отсыпаюсь, а завтра в 10:00 на Люкс ФМ премьера песни Instagram!😉", — рассказал Муаяд Абдельрахим.

Фанаты оставили множество комментариев под публикацией: "Молодец, так держать", "Ой, мне стало жутко холодно", "Успехов тебе! Ты умничка и талант"

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