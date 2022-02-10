Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим - известный украинский артист, который стал победителем талант-проекта "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. Артист после проекта активно занялся творчеством, а недавно презентовал свою первую песню, которую назвал "Инстаграм". А на новых кадрах в своем блоге Муаяд решил рассказать, сколько стоит записать песню в Украине.

"Сколько стоит в Украине создавать музыку. Сколько стоит написание песни, вот, например, доведение ее до ума, песня как готовый продукт. Сколько нужно потратить на качественную песню", - спросила ведущая на кадрах у певца.

"Ну, знаете, вместе с аранжировкой, вместе с текстом, вместе со всем, я думаю, тысячи четыре с половиной долларов", - сказал Муаяд в ответе.

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