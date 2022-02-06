Победитель талант-шоу "Співають всі", ведущим которого был Владимир Остапчук, 16-летний Муаяд Абдельрахим, который родом из Сирии, показал съемки клипа на свою песню.

Как сообщает Politeka.net? в своем Instagram 16-летний победитель шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим, который вместе с семьей переехал в Одессу из Сирии, показал поклонникам кадры со съемок клипа на свою песню.

Как видим, клип снимали возле замерзшего водоема в экстремальных условиях: на улице было 4 градуса мороза, а Муаяду пришлось петь без верхней одежды.

"Сегодня снимаем клип на песню Instagram! Температура -4 ❄️😉 ", - написал Муаяд Абдельрахим.

Победитель "Співають всі" спел часть новой песни "Instagram", поразив поклонников: "Смотри не заболей и удачной съёмке тебе чтобы всё прошло хорошо 🙏🏻💞 ", " 🔥 песня супер", "Как круто 😍😍😍🔥 ", "Оригинально, впечатляет, но очень сыро и холодно)) Береги себя, удачи!".

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