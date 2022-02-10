Як передає Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаєва) є популярною українською співачкою та автором хітів. Також вона була суддею шоу "Співають всі". На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові кадри. Вона прийшла на радіо "Люкс.ФМ", де засвітилася з відомим ведучим Славою Дьоміним. Він попросив співачку залізти до нього на шию і вирішив пострибати з нею, в той час, як артистка кричала від страху.
"Прям ніжками? А якщо я впаду? Матусі! Дуже страшно... Правила успішного життя. Якщо не носять на руках - залізь сама на шию. Слава Дьомін - найкращий! А ще сильний, тому що судячи з ваших коментарів маленька дівчинка не тільки виросла, але і набрала", - висловилася Jerry Heil.
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