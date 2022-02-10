Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Нещодавно у нього відбувся перший сольний концерт. Також, його знають як чоловіка екс-учасниці групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої. На своїй сторінці в Instagram Володимир Дантес поскаржився на проблему і звернувся до українців з питанням.

"На годиннику було 5:30 ранку, коли я прокинувся і подумав: "Гаразд, зараз трохи поваляюся і засну". І ось на годиннику 6:26 і я дивлюся на Youtube як зробити ніж з води, диму і молока. Доброго ранку. Що мені ще подивитися", - розповів Володимир Дантес і поставив запитання українцям.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Концерт Поплавського. Заряджає - я перевіряла", "Це старість", "Як налагодити сон", "Чекаю туторіал від тебе", "Є відео, як шершень будує гніздо. На 11 хвилин. Та ще медитація", "Подивився - приступай до дій", "Життєво)))а потім тобі виходити, а очі то злипаються і думається тільки про подушку)", "Посилання скинеш ... корисне це справа, особливо в 6ть ранку", "Аж захотілося пошукати це відео. Ніж з води, диму і молока".

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