Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала успішною українською блогеркою після перемоги на шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Пара після проекту вже разом рік і регулярно ділиться кадрами з особистого життя в своїх блогах Instagram. В цей раз Ганна вирішила продемонструвати, чому злякався її зовнішність Михайло, опублікувавши кілька сторіс.
На новому фото Ганна показала кота, якого гладили.
"Поки дивимося серіал, Я вирішила зробити маску. Міша звичайно злякався. Показати?", - запитати Богдан і запропонувала натиснути на варіанти відповіді "так"і " ні".
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"Міша спочатку взагалі не зрозумів що це. Подумав, що вуса", - написала Ганна.
На фото Анна була з чорними патчами на обличчі і шиї. Зірка без посмішки дивилася, демонструючи зовнішність, якою злякався коханий.
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