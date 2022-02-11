Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала себе і розповіла, чому її злякався головний герой проекту Михайло Заливако.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала успішною українською блогеркою після перемоги на шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Пара після проекту вже разом рік і регулярно ділиться кадрами з особистого життя в своїх блогах Instagram. В цей раз Ганна вирішила продемонструвати, чому злякався її зовнішність Михайло, опублікувавши кілька сторіс.

На новому фото Ганна показала кота, якого гладили.

"Поки дивимося серіал, Я вирішила зробити маску. Міша звичайно злякався. Показати?", - запитати Богдан і запропонувала натиснути на варіанти відповіді "так"і " ні".

"Міша спочатку взагалі не зрозумів що це. Подумав, що вуса", - написала Ганна.

На фото Анна була з чорними патчами на обличчі і шиї. Зірка без посмішки дивилася, демонструючи зовнішність, якою злякався коханий.

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