Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі вирішила відсвяткувати восьмий день народження дитини у вузькому сімейному колі, але поділилася щасливими кадрами зі свята своєї старшої дочки в Instagram. За словами артистки, вона здивована тому, як швидко йде час і як подорослішала її Малятко.

Свою дочку Мер'єм народила в лютому 2014 року від турецького бізнесмена Джана Атеша. Але їх пара розійшлася, коли Мер'єм ще була на четвертому місяці, саме тому у артистки був нервовий зрив і влітку 2013 року, в розпал зйомок третього сезону «чудового століття», вона розірвала контракт і поїхала додому.

"8 років 😳 🥰 ⏰ як летить час ... ❤ ️ з днем народження, моя найдорожча і улюблена Лара ... я неймовірно пишаюся тобою і люблю тебе більше, ніж можна висловити словами ... 8 років тому сьогодні Бог дозволив мені народити тебе ... я вдячний за це кожен один день ❤ ️ # everythingidoidoitforyou ❤ ️ ... з днем народження моя любов❤️!!! #з днем народження #8років " - пише Мер'єм.

У мережі підтримали:

"Яка Мер'єм струнка і красива❤️; вітаю😍; З Днем Народження❤; З днем народження, Мила; вони такі милі 😍 росте друга Хюррем, з днем Народження 🎂; З днем народження, мила Лара😍; З Днем Народження, Лара❤️бажаю тобі всього найкращого: щастя, любові і здоров'я😍 😊; така неймовірна матуся, тому Бог благословив тебе такими неймовірними дочками; з Днем народження красуня».

Ми також писали, що зазвичай артистка показує більш трендові образи, як би звертаючи увагу на те, наскільки схудла за час після других пологів. Мер'єм не розповідає, як саме їй вдалося перетворитися, але замість цього з радістю показує багато фото в мережі.

У банному білому халаті вона показала більш живий і простий образ.

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