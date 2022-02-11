Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли решила отпраздновать восьмой день рождения ребенка в узком семейном кругу, но поделилась счастливыми кадрами с праздника своей старшей дочери в Инстаграм. По словам артистки, она изумлена тому, как быстро идет время и как повзрослела ее малышка.

Свою дочь Мерьем родила в феврале 2014 года от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Но их пара разошлась, когда Мерьем еще была на четвертом месяце, именно поэтому у артистки был нервный срыв и летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона «Великолепного века», она разорвала контракт и уехала домой.

«8 лет 😳🥰 ⏰ как летит время… ❤️ с днем ​​рождения, моя самая дорогая и любимая ЛАРА… Я невероятно горжусь тобой и люблю тебя больше, чем можно выразить словами… 8 лет назад сегодня Бог позволил мне родить тебя… Я благодарен за это каждый один день ❤️ #everythingidoidoitforyou ❤️… с днем ​​рождения моя ЛЮБОВЬ ❤️!!! #с днем ​​рождения #8лет» - пишет Мерьем.

В сети поддержали:

«Какая Мерьем стройная и красивая❤️; Поздравляю😍; С Днём Рождения❤; С днём рождения, милая; Они такие милые 😍 растет вторая Хюррем, с днем ​​рождения 🎂; С днём рождения, милая Лара😍; С Днем Рождения, Лара❤️Желаю тебе всего наилучшего: счастья, любви и здоровья😍😊; такая невероятная мамочка, поэтому Бог благословил тебя такими невероятными дочерьми; С днём рождения красавица».

Мы также писали, что обычно артистка показывает более трендовые образы, как бы обращая внимание на то, насколько похудела за время после вторых родов. Мерьем не рассказывает, как именно ей удалось преобразиться, но вместо этого с радостью показывает много фото в сети.

В банном белом халате она показала более живой и простой образ.

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