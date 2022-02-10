"Холостяк" Алекс Топольський поділився у своєму блозі історією про те, як йому вдалося розбагатіти.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - успішний бізнесмен з України, який займається нерухомістю в США. Зірка вирішив спробувати знайти своє кохання, став головним героєм проекту"Холостяк". У новій публікації Instagram Топольський розповів, як йому вдалося стати успішним підприємцем.

"...Продовження, як обіцяв..:)

Було б звичайно не так епічно, якби Уїлл Сміт, в кінці, створив би свій власний бізнес, яким він був би натхнений і окрилений, який надавав би йому сил, де у нього не було б boss daddy, якому він повинен звітувати по кожній дрібниці і який створював би йому пасивний дохід.

Мораль цієї історії-постаратися прокинутися трохи і усвідомити, що працювати з 9 до 6 на дядька - не ефективно з будь - якого боку, і та фінансова стабільність, яку люди переслідують-ілюзорна.

Якщо є ймовірність того, що ви також можете не досягти успіху роблячи те, від чого ви не отримуєте задоволення по життю, тоді чому б не спробувати робити те, від чого ви дійсно кайфуєте :)

Давайте задумаємося над цим..

Я-за власний бізнес, особливо зараз у світі технологій, бар'єри дуже низькі і є всі шанси досягти успіху і створити систему при який навіть буде пасивний дохід. Повірте на слово. Я-людина, яка була по обидва боки барикад, працював в США прибиральником, офіціантом, барменом, асистентом і т. д і в якийсь момент, прокинувся і створив мережу з 46 апартаментів в Майамі і Лос-Анджелесі з реально пасивним доходом, і повірте це може зробити кожен! Я абсолютно в цьому впевнений.

Як практичне напуття: сядьте і подумайте: які ваші сильні сторони,

яку цінність ви можете привнести в життя людей, що Вам подобається робити, і як ви можете це монетизувати. З сьогоднішніми технологіями-можливо все, друзі!", - написавши Топольський.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Хочу і потрібно", "спасибі", "круті думки, спасибі".

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