Як передає Politeka.net, популярна телеведуча Леся Нікітюк вирушила в Таїланд, а саме на острів Пхукет, який є відомим курортом. На своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала нові фото, де постала на тлі "Біг Будди" - місця сили, де розповіла про те, як відчула енергію і загадала бажання біля нього.

"Біг Будда - надзвичайне місце сили, де сходяться потоки енергії! Тайці кажуть, якщо прислухатися можна відчути цю силу.. У мене вийшло, я приїхала за 20 хв до закриття храму, туристів було мало, а значить не було криків типу: - Жінка Відійдіть ви закрили Будду! - Можна Я перша у мене 8 дітей!! Ну коротше ... тут було тихо, спокійно, я кайфанула, ну і загадала бажання", — поділилася Леся Нікітюк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією телеведучої: "Banana beach на самому Пхукеті - офігенна бухта, можна і на сусідні острови не їхати)) раджу!!", "І воно обов'язково збудеться", "Сумую за Лесею", "Пантерка", "Красуня", "Красотуня" "Ти прекрасна, Леся", "На світанку там взагалі магія!) ", "Дуже класний образ".

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