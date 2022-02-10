Как передает Politeka.net, популярная телеведущая Леся Никитюк отправилась в Таиланд, а именно на остров Пхукет, который является известным курортом. На своей странице в Инстаграм телеведущая опубликовала новые фото, где предстала на фоне "Биг Будды" - места силы, где рассказала о том, как почувствовала энергию и загадала желание возле него.

"Биг Будда – чрезвычайное место силы, где сходятся потоки энергии! Тайцы говорят, если прислушаться можно почувствовать эту силу.. У меня получилось, я приехала за 20 мин до закрытия храма, туристов было мало, а значит не было криков типа: - Женщина отойдите вы закрыли Будду! - Можно я первая у меня 8 детей!! Ну корочее… здесь было тихо, спокойно, я кайфанула, ну и загадала желание", — поделилась Леся Никитюк.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией телеведущей: "Banana beach на самом Пхукете - офигенная бухта, можно и на соседние острова не ехать)) советую!!", "И оно обязательно сбудется", "Скучаю по Лесе", "Пантерка", "Красотка", "Красавица", "Ты прекрасна, Леся", "На рассвете там вообще магия!)", "Очень классный образ".

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