Як пише Politeka.net, Михайло Цар - відомий український співак, який зміг дійти до суперфіналу " Голос. Діти". А в 2022 році виконавець вирішив випробувати себе в дорослому проекті, прийшовши на "Голос країни". Співак виконав пісню John Legend "All of me", завдяки якій вразив Святослава Вакарчука. Надя Дорофєєва, Оля Полякова і Потап вирішили не повертатися на прослуховуваннях до артиста. Відео виступу опублікували на сторінці "Голос країни" в Instagram.
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Минулої неділі він своїм чуттєвим виконанням пісні John Legend «All of me " розгорнув крісло Святослава Вакарчука і потрапив у наступний етап шоу", - було написано під кадрами.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Найяскравіший учасник", " дуже круто заспівав!Дивно, що тільки Святослав повернувся", "цей тембр, до мурашок","так змінився, пам'ятаю його ще з проекту "Голос Діти".
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