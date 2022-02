Як пише Politeka.net, Михайло Цар - відомий український співак, який зміг дійти до суперфіналу " Голос. Діти". А в 2022 році виконавець вирішив випробувати себе в дорослому проекті, прийшовши на "Голос країни". Співак виконав пісню John Legend "All of me", завдяки якій вразив Святослава Вакарчука. Надя Дорофєєва, Оля Полякова і Потап вирішили не повертатися на прослуховуваннях до артиста. Відео виступу опублікували на сторінці "Голос країни" в Instagram.

"Суперфіналіст другого сезону". Михайло Цар повернувся на головну музичну сцену країни

Минулої неділі він своїм чуттєвим виконанням пісні John Legend «All of me " розгорнув крісло Святослава Вакарчука і потрапив у наступний етап шоу", - було написано під кадрами.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Найяскравіший учасник", " дуже круто заспівав!Дивно, що тільки Святослав повернувся", "цей тембр, до мурашок","так змінився, пам'ятаю його ще з проекту "Голос Діти".

