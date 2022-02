Как пишет Politeka.net, Михаил Цар - известный украинский певец, который смог дойти до суперфинала "Голос. Діти". А в 2022 году исполнитель решил испытать себя во взрослом проекте, придя на "Голос країни". Певец исполнил песню John Legend "All of me", благодаря которой впечатлил Святослава Вакарчука. Надя Дорофеева, Оля Полякова и Потап решили не поворачиваться на прослушиваниях к артисту. Видео выступления опубликовали на страничке "Голос країни" в Инстаграм.

"Суперфиналист второго сезона «Голоса. Михаил Цар вернулся на главную музыкальную сцену страны

В минувшее воскресенье он своим чувственным исполнением песни John Legend «All of me» развернул кресло Святослава Вакарчука и попал в следующий этап шоу", - было написано под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Самый яркий участник", "Очень круто спел!Удивительно, что только Святослав повернулся", "Этот тембр, до мурашек", "Так изменился, помню его ещё с проекта "Голос Дети".

