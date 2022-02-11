Анджеліна Джолі в акуратній сукні показала фанатам, як добре ставиться до модних селфі на червоній доріжці.

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі на прем'єрі супергеройського фільму вирішила здивувати нарядом і макіяжем, а також довгими нарощеними локонами. Причому це був один з досить рідкісних виходів у світ від Джолі разом зі своїми дітьми.

У темно-зеленій сукні з "брудним" подтоном артистка пройшлася по червоній доріжці і впевнено показала себе після довгих місяців мовчання, причому встигла Джолі зробити пам'ятні фото з фанатами і з радістю робила селфі.

Цей момент на відео відобразили під час прем'єри:

«Мир і любов ❤; Лінда😍; Дуже красива Анджеліна🥰🥰🦋💙🙏Preciosa mi amiga Bendiciones buenos días princessa tqm muy especial; Краса мрії 🥰❤; Краса❤️😍; вона немов оновлений квітка🥀🙏; Ідеальна королева, красиво виглядає; воліє вишуканість; Їй дуже йде такий стиль😍; Красиво😍; Я теж хочу фото з тобою 😍; Звичайно.....💜 ; Як здорово 😍 зробити з тобою Селфі❤️"»

Ми також писали, зараз Джолі можна помітити на прогулянках з дітьми виключно в звичайних нарядах, зручному одязі і вільних сукнях або спідницях. Раніше ж їй подобалося вибирати світлий одяг, мінімум макіяжу і вона дивувала сяючим виглядом без хворобливої худорлявості.

Шанувальники згадали про стильну зйомку минулих років, на якій актриса з'явилася в білій футболці і таких же брюках.

Нагадавши, Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші.

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