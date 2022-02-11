Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі на прем'єрі супергеройського фільму вирішила здивувати нарядом і макіяжем, а також довгими нарощеними локонами. Причому це був один з досить рідкісних виходів у світ від Джолі разом зі своїми дітьми.

У темно-зеленій сукні з "брудним" подтоном артистка пройшлася по червоній доріжці і впевнено показала себе після довгих місяців мовчання, причому встигла Джолі зробити пам'ятні фото з фанатами і з радістю робила селфі.

Цей момент на відео відобразили під час прем'єри:

«Мир і любов ❤; Лінда😍; Дуже красива Анджеліна🥰🥰🦋💙🙏Preciosa mi amiga Bendiciones buenos días princessa tqm muy especial; Краса мрії 🥰❤; Краса❤️😍; вона немов оновлений квітка🥀🙏; Ідеальна королева, красиво виглядає; воліє вишуканість; Їй дуже йде такий стиль😍; Красиво😍; Я теж хочу фото з тобою 😍; Звичайно.....💜 ; Як здорово 😍 зробити з тобою Селфі❤️"»

Популярні новини зараз

Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"

Пожежа спалахнула в московському аеропорту: клуби диму видно здалеку

У гардеробі Дорофєєвої з'явилася прозора білизна: "Я побувала сьогодні в раю..."

Зірка 1+1 Лідія Таран, у якої відключили воду і світло, знайшла оригінальне рішення: фото

Українець стрибнув у ставок заради ефектних кадрів і не вижив: у мережі з'явилося відео
Показати ще

Ми також писали, зараз Джолі можна помітити на прогулянках з дітьми виключно в звичайних нарядах, зручному одязі і вільних сукнях або спідницях. Раніше ж їй подобалося вибирати світлий одяг, мінімум макіяжу і вона дивувала сяючим виглядом без хворобливої худорлявості.

Шанувальники згадали про стильну зйомку минулих років, на якій актриса з'явилася в білій футболці і таких же брюках.

Нагадавши, Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі не стала приховувати, наскільки змінилося її обличчя за 20 років кар'єри: "є одне але...".

Також Politeka писала, що Фото Анджеліни Джолі з різницею в 10 років викликали фурор: "у неї хороший пластичний хірург".