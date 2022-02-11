Анджелина Джоли в аккуратном платье показала фанатам, как хорошо относится к модным селфи на красной дорожке.

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли на премьере супергеройского фильма решила изумить нарядом и макияжем, а также длинными наращенными локонами. Причем это был один из довольно редких выходов в свет от Джоли вместе со своими детьми.

В темно-зеленом платье с «грязным» подтоном артистка прошлась по красной дорожке и уверенно показала себя после долгих месяцев молчания, причем успела Джоли сделать памятные фото с фанатами и с радостью делала селфи.

Этот момент на видео запечатлели во время премьеры:

«Мир и любовь ❤; Линда😍; Очень красивая Анджелина🥰🥰🦋💙🙏Preciosa mi amiga Bendiciones buenos días princessa tqm muy especial; Красота мечты 🥰❤; Красота❤️😍; она словно обновленный цветок🥀🙏; Идеальная королева, красиво смотрится; предпочитает изысканность; Ей очень идёт такой стиль😍; Красиво😍; Я тоже хочу фото с тобой 😍; Конечно.....💜; Как здорово 😍 сделать с тобой селфи❤️».

Мы также писали, сейчас Джоли можно заметить на прогулках с детьми исключительно в обычных нарядах, удобной одежде и свободных платьях или юбках. Ранее же ей нравилось выбирать светлую одежду, минимум макияжа и она удивляла сияющим видом без болезненной худобы.

Поклонники вспомнили о стильной съемке прошлых лет, на которой актриса появилась в белой футболке и таких же брюках.

Напомним, Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши.

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