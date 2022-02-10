Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка перемагала на" Танцях з зірками", показала, як виглядає маленький син, поділившись фото з прогулянки в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - популярна українська танцівниця і хореограф. Зірка перемагала в українських "Танцях з зірками" і була хореографом-постановником у грузинському проекті. Не забуває Ілона і про Instagram, де цього разу показала сина і чоловіка.

На фото Гвоздьова гуляла зі своєю сім'єю по зимовій вулиці.

"Рідко коли вдається побути серед білого дня з чоловіком і дитиною наодинці! Але ці моменти такі солодкі.

У нас двоє діток, старша Рія (6 років) і молодший Домінік (1,4 міс), у них різний режим дня і важко провести час наодинці з кожним з них. Але я точно знаю-дуже важливо приділяти їм час порізно,щоб кожна моя дитина відчувала себе коханою і всю увагу отримував собі. Адже як би я не хотіла, все одно присутня невелика ревнощі з їх боку і мама з татом не розірвуться.

Може я і мало проводжу час з дітьми через роботу, але коли я поруч, то цілком і повністю для них!

Хочеться дізнатися у вас, дорогі Передплатники, як ви приділяєте діткам увагу, проводите час і поділяєте увагу між дітками,особливо коли вони різного віку і статі?", - написавши Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:"Старшій у квітні 12, молодшому синочку 5. Звичайно, в основному окремо. Старша хоче в кіно, а молодший на піцу. Звичайно, мені до душі, коли всі в 4 йдемо куди-небудь. Але, чим далі тим складніше", " Мамина і Татова маленька радість. Здоров'я вам"," и Така молодець, і мама хороша,це дуже важко і працювати,і виконувати всі мамині завдання, і все встигнути,і всім час приділити, при цьому нічого не упустити,не відчути себе винуватою, і залишатися красивою, доброю, милою".

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