Танцовщица Илона Гвоздева, которая побеждала на "Танцях з зірками", показала, как выглядит маленький сын, поделившись фото с прогулки в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - популярная украинская танцовщица и хореограф. Звезда побеждала в украинских "Танцях з зірками" и была хореографом-постановщиком в грузинском проекте. Не забывает Илона и об Инстаграм, где в этот раз показала сына и мужа.

На фото Гвоздева гуляла со своей семьей по зимней улице.

"Редко когда удается побыть средь белого дня с мужем и ребенком наедине! Но эти моменты такие сладкие.

У нас двое деток, старшая Рия (6 лет) и младший Доминик (1,4мес), у них разный режим дня и тяжело провести время наедине с каждым из них. Но я точно знаю- очень важно уделять им время порознь,чтоб каждый мой ребёнок чувствовал себя любимым и все внимание получал себе. Ведь как бы я ни хотела, все равно присутствует небольшая ревность с их стороны и мама с папой не разорвутся.

Может я и мало провожу время с детьми из-за работы, но когда я рядом, то целикам и полностью для них!

Хочется узнать у вас, дорогие подписчики, как вы уделяете деткам внимание, проводите время и разделяете внимание между детками,особенно когда они разного возраста и пола?", - написала Илона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:"Старшей в апреле 12, младшему сыночку 5. Конечно , в основном по отдельности. Старшая хочет в кино, а младший на пиццу. Конечно, мне по душе , когда все в 4 идём куда-нибудь. Но, чем дальше тем сложнее", "Мамина и папина маленькая радость. Здоровья вам", " ы такая молодец, и мама хорошая, это очень трудно и работать,и выполнять все мамины задачи,и все успеть, и всем время уделить,при этом ничего не упустить, не почувствовать себя виноватой,и оставаться красивой, доброй, милой".

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