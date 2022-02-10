Артистка вирішила показати, як проходять її будні в студії після запису нових напрацювань для майбутньої пісні.

Наталія Могилевська перед черговими зйомками вирішила відправитися в студію і записати трохи напрацювань, передає Politeka.net. Однак привернути увагу артистці вдалося завдяки своєму вигляду з шишкою на улбу і розпущеним волоссям, що нітрохи не приховували її обличчя поблизу камери.

"Я з шишкою на лобі. Бойове поранення на репетиції до концерту. Сподіваюся, на концерті Я не повторю цей трюк. #ONA #Могилевська # 9и10марта» - написала Могильовський і показала, як проходять її будні в студії звукозапису.

Шишка Наталія приховувати від фанатів не стала, що привернуло увагу:

"Красотулечка👏; нічого, пройде шишка, Наташ. Чекаємо пісню🔥; всяке буває 🙂; бережіть себе❤️; буває; яка ж ти красуня без мейка!!!👍; Вітаю з піснею 🔥🔥🔥не з шишкою звичайно ж 😂; Красуня ❤; Наташа, на мікрофон потрібно «якубовича» одягати 😂; дуже дуже красива без косметики❤️❤️ Настільки мила і як роднулечка😍; вже в очікуванні концерту і нової пісні звичайно ж 👀🙈 А шишка скоро пройде 😉❤️».

Не так давно стався скандал після заяв співачки Зіанджі або зі Фамели (колишній артист Борис Апрель), яка звинуватила артистку в булінгу. За словами співачки, Наталія Могилевська погано до неї ставилася через вагу.

У відповідь співачка згадала, що Борис Апрель був худим, і єдино, що виділилося в ньому - це пухкі підліткові щоки. Тому і не розуміє, як її можна звинувачувати в булінгу за повноту. А в новому пості Instagram зірка вирішила познайомити всіх українців з собою, і запросила особисто зі Фамелу.

Нагадаємо, що Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком

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