Артистка решила показать, как проходят ее будни в студии после записи новых наработок для будущей песни.

Наталья Могилевская перед очередными съемками решила отправиться в студию и записать немного наработок, передает Politeka.net. Однако привлечь внимание артистке удалось благодаря своему виду с шишкой на улбу и распущенным волосам, что ничуть не скрывали ее лицо вблизи камеры.

«Я с шишкой на лбу. Боевое ранение на репетиции к концерту. Надеюсь, на концерте я не повторю этот трюк. #ONA #Могилевская #9и10марта» - написала Могилевская и показала, как проходят ее будни в студии звукозаписи.

Шишку Наталья скрывать от фанатов не стала, что привлекло внимание:

«Красотулечка👏; Ничего, пройдёт шишка, Наташ. Ждём песню🔥; Всякое бывает 🙂; берегите себя❤️; Бывает; Какая же ты красотка без мейка!!!👍; Поздравляю с песней 🔥🔥🔥не с шишкой конечно же 😂; Красуня ❤; Наташа, на микрофон нужно «якубовича» одевать 😂; очень очень красивая без косметики❤️❤️ Настолько милая и как роднулечка😍; уже в ожидании концерта и новой песни конечно же 👀🙈 А шишка скоро пройдет 😉❤️».

Не так давно произошел скандал после заявлений певицы Зианджи или Зи Фамелы (бывший артист Борис Апрель), которая обвинила артистку в буллинге. По словам певицы, Наталья Могилевская плохо к ней относилась из-за веса.

В ответ певица вспомнила, что Борис Апрель был худым, и единственно, что выделилось в нем - это пухлые подростковые щеки. Поэтому и не понимает, как ее можно обвинять в буллинге за полноту. А в новом посте Инстаграм звезда решила познакомить всех украинцев с собой, и пригласила лично Зи Фамелу.

Напомним, что Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком

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