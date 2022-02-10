Дружина "Холостяка" Микити Добриніна показала, що зберігає в гардеробній кімнаті, поділившись новим відео в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є успішною блогеркою, яка прославилася завдяки проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Зараз пара вже одружена і виховує перевенця, якого назвали Лев. А на нових кадрах в Instagram Даша показала, як вибирає одяг для походу до лікаря.

"А так все добре починалося.. все чисто по дівочі

Одягнися з Дашей", - написавши Даша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, звідки зелений светр??", "Прикольно, але якось різко відео Закінчилася","Дарина, що за Спортивний костюм?) ", "Дуже класно, дуже по-домашньому. Зелений светр", " мені дуже подобається такий варіант рубрики. А тим більше все якось по-домашньому, як з рідними. І Кіт, і діти під час переодягання, все так знайоме", "Дашуль, оч круті штани! Де взяла? сказати".

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