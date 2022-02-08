Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram блогер Даша Квиткова, которая вышла замуж за героя реалити-шоу "Холостяк" Никиту Добрынина (настоящее имя Владислав Вакулович) и родила ему сына Льва, часто делится с поклонниками личным.

На этот раз Квиткова, которая недавно вместе с мужем и сыном вернулась с семейного отдыха на Сейшельских островах, рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем. Даша подозревает, что у нее началась аллергия на их домашнего любимца - кота Каспера.

"У меня, возможно, аллергия на Каспера, потому что у меня слезятся глаза, заложен нос, я чихаю постоянно. Это какой-то кошмар. Хочу сдать анализы и если это действительно так, то я даже не знаю, что делать", - сказала Даша Квиткова.

Ранее Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина призналась, как "издевается" над мужем: "Страдает, правда..."

Напомним, что "Как бы руки облизать": "холостяк" Добрынин хвастнул перед украинцами, как отдыхает на Сейшелах.

бТакже Politeka писала, что бросивший Огневич Задворный и другие звезды "Холостячки" устроили "бардак" на сцене нового шоу: "Лезу в финал".