Украинский теле- и радиоведущий, главный герой одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал поклонникам новое фото с маленьким сыном Львом.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 34-летний украинский теле- и радиоведущий, главный герой реалити "Холостяк"-9 Никита Добрынин (настоящее имя Владислав Вакулович) часто делится с поклонниками фотографиями и видео.

На этот раз Добрынин, который женился на блогере Даше Квитковой опубликовал фото с маленьким сыном Львом, который родился 13 июля 2021 года.

Вероятно, фото было сделано еще во время отдыха на Сейшельских островах, где Добрынин и Квиткова провели немало времени. Никита был в белой рубашке, которую расстегнул на груди, а маленького Льва одели в голубую рубашку. Добрынин с сыном весело улыбались в камеру.

"Мои мужчины❤️", - написала жена Добрынина Даша Квиткова.

Поклонники прокомментировали фото и написали, что Лев похож на маму: "Малыш очень похож на маму !!! 😍 ", "А Лев то похож на маму", "Мамина копия 😍 ", "Малышарик", "Вы замечательные 😍😍😍😍 ".

Ранее Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина в белом купальнике понежилась под солнцем: "Райское наслаждение".

Напомним, что "Холостяк" Добрынин показал фото с островов и поделился мыслями о внешности и красоте: "Люди делятся на два типа".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина Квиткова резко ответила на плохие замечания о своем сыне: "Я призываю всех мам...".