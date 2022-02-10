Жена "Холостяка" Никиты Добрынина показала, что хранит в гардеробной комнате, поделившись новым видео в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является успешной блогеркой, которая прославилась благодаря проекту "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас пара уже жената и воспитывает перевенца, которого назвали Львом. А на новых кадрах в Инстаграм Даша показала, как выбирает одежду для похода к врачу.

"А так все хорошо начиналось.. все чисто по девичьи

Оденься с Дашей", - написала Даша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, откуда зелёный свитер??", "Прикольно, но как-то резко видео закончилась", "Дарья, что за спортивный костюм?)", "Очень классно,очень по-домашнему. Зелёный свитер", "Мне очень нравится такой вариант рубрики. А тем более все как-то по-домашнему, как с родными. И кот, и дети во время переодевания, все так знакомо", "Дашуль, оч крутые штаны! Где взяла? скажи".

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