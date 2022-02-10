Арсен Мірзоян активно займається спортом, про що регулярно розповідає у своєму Instagram, передає Politeka.net. У новому пості артист показав, що і вільну "хвилину" приділив пробіжці, хоча спочатку у нього були інші плани.
Так, співак спочатку здійснив пробіжку в п'ять кілометрів, а потім, через змінені плани - один кілометр.
"Кажу: Саню, давай запишемо гітару.
А він: давай завтра перед чеком ... @alexanderlozovski дякую :)
Ось і вивільнив трохи часу :)
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І не забудьте, що сьогодні о 20:30 грає @sirsafetyperugia, вболіваємо разом з нашим капітаном! @oleh_anna_family", - написав Арсен Мірзоян.
Примітно, що артист підкріпив підпис фото, де хвалився м'язами, а також здивував зовнішністю з скуйовдженою головою.
За годину публікація зібрала майже 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі помітили зачіску співака і не тільки:
"Арсен, ви напевно бігаєте на руках. М'язи, ах.💪 💪 💪 ", "Ой! Кудряшечка Сью -- Арсеню.🙃 😊 😘 ", "Домовичок Арсен❤❤️".
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