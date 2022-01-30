Артист Арсен Мирзоян, который женат на Тоне Матвиенко, показал, как балует их совместную дочь Нину.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является известным исполнителем из Украины. Звезда с 90-х начал заниматься музыкой, но обрел популярность после 2011 года, когда пошел на "Голос країни". У артиста есть двое сыновей от первого брака, а также дочь Нина, которую родила Тоня Матвиенко. Малышку назвали в честь легендарной бабушки Народной артистки Украины - Нины Матвиенко. Арсен продолжает заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показал, какие снимки со своей работы показывает дочери.

На фото Арсен выступал на сцене вместе с другими музыкантами. Кадры получились очень яркими и занимательными.

"Когда малая просит показать, немного фото с работы :)", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Интерес к папе, это очень хорошо", "Огонь".

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