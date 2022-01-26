Украинский певец, муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян, показал, какое расстояние преодолел во время занятия бегом, подкрепив меткой подписью.

Арсен Мирзоян - талантливый певец, который занимается спортом, передает Politeka.net. В одном из интервью артист рассказал, что любит активный отдых.

Когда у певца выпадает отпуск вместе с женой они на несколько дней отправляются в путешествие по Украине, и, например, могут отправиться по реке - рафтинг.

Также Арсен Мирзоян любит заниматься волейболом, делать велозаезды, или ездить на квадроциклах.

Свежий воздух - это отличное лекарство, и неважно мороз или жара - певец обожает движение. Спорт помогает артисту "перезагрузиться" и тем самым отдохнуть.

В своем Инстаграм певец часто публикует кадры, посвященные результатам его пробежек. В новом посте Арсен Мирзоян появился с флагом в руке на заснеженной улице, установив геолокацию Киев.

"Когда стелется дорожка, казаку не до кровати :)

#арсенмирзоян #run", - написал певец.

Судя пом фото, артист преодолел расстояние в пять километров за 40 минут.

"Вечерний драйв", - написал Арсен Мирзоян.

Как видим, певец следит за здоровьем, и его даже не останавливает мороз.

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