Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Танців з зірками" та екс-солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала на своїй сторінці знімки з приголомшливим виглядом.

На фотографіях Санта відображена на веранді розкішного готелю на Мальдівах. Перед камерою вона з'явилася у світлій приталеній сукні з відкритою спиною, під якою, схоже, немає білизни. Цей наряд тільки підкреслив засмаглу шкіру і струнку фігурку красуні. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Сьогодні відбувся цікавий прямий ефір із засновницею турагентства про подорожі. Ви, мабуть, помітили, що подорожі-це моя пристрасть. Ми багато говорили не тільки про Мальдіви, але і про місця, які вразили нашу уяву і подорожі нашої мрії! У мене є, так званий, Bucket List (список того, що потрібно встигнути поки ти живий в цьому втіленні), де найбажанішими подорожами є...". Також красуня додала список країн і місць, які хоче відвідати.

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