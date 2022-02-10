Телеведуча Катя Осадча, яка минулого року народила третього сина, показала стильний лук, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. Нещодавно зірка народила третього сина, якого пара вирішила назвати Данилом. Не забуває Осадча і про Instagram, де цього разу показала стильний наряд із зачіскою.

На фото Катя була в сукні з вирізом і трохи нижче коліна. Образ Осадча доповнила ефектною зачіскою, розповівши, як її робити:

"Крок 1

Нанесіть спрей для захисту і розгладження волосся на вологе волосся, висушіть пасма, вирівнюючи їх.

Крок 2

Випрямити волосся від коренів до кінчиків: проводите по волоссю гребінцем, а потім вирівнювачем.

Крок 3

Розділіть верхню частину волосся, розділіть її на 4 пасма.

Крок 4

За допомогою зубної щітки або тонкої гребінця зачешіть кожне пасмо назад вище рівня вух і закріпіть за допомогою гумок.

Крок 5

Закрутіть пасма в вузли. Залежно від густоти волосся, на одній пасма може вийти від 2 до 3 таких «вузлів».

Крок 6

Закріпіть їх шпильками, залишаючи кінці вільними.

Крок 7

Довершіть зачіску за допомогою лаку для волосся екстрасильної фіксації".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ммм, яка краса", "весняна зачіска", "як мишка", " яка ви красива! вам підходить ця зачіска", "Катя, ви суперська жінка", "Вау, ви прекрасна", "Катя, ви тут красуня".

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