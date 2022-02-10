Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. Нещодавно зірка народила третього сина, якого пара вирішила назвати Данилом. Не забуває Осадча і про Instagram, де цього разу показала стильний наряд із зачіскою.
На фото Катя була в сукні з вирізом і трохи нижче коліна. Образ Осадча доповнила ефектною зачіскою, розповівши, як її робити:
"Крок 1
Нанесіть спрей для захисту і розгладження волосся на вологе волосся, висушіть пасма, вирівнюючи їх.
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Крок 2
Випрямити волосся від коренів до кінчиків: проводите по волоссю гребінцем, а потім вирівнювачем.
Крок 3
Розділіть верхню частину волосся, розділіть її на 4 пасма.
Крок 4
За допомогою зубної щітки або тонкої гребінця зачешіть кожне пасмо назад вище рівня вух і закріпіть за допомогою гумок.
Крок 5
Закрутіть пасма в вузли. Залежно від густоти волосся, на одній пасма може вийти від 2 до 3 таких «вузлів».
Крок 6
Закріпіть їх шпильками, залишаючи кінці вільними.
Крок 7
Довершіть зачіску за допомогою лаку для волосся екстрасильної фіксації".
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ммм, яка краса", "весняна зачіска", "як мишка", " яка ви красива! вам підходить ця зачіска", "Катя, ви суперська жінка", "Вау, ви прекрасна", "Катя, ви тут красуня".
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