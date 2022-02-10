Телеведущая Катя Осадчая, которая в прошлом году родила третьего сына, показала стильный лук, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей и женой Юрия Горбунова. Недавно звезда родила третьего сына, которого пара решила назвать Даниилом. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где в этот раз показала стильный наряд с прической.

На фото Катя была в платье с вырезом и чуть ниже колена. Образ Осадчая дополнила эффектной прической, рассказав, как ее делать:

"ШАГ 1

Нанесите спрей для защиты и разглаживания волос на влажные волосы, высушите пряди, выравнивая их.

ШАГ 2

Выпрямите волосы от корней к кончикам: проводите по волосам расческой, а затем выравнивателем.

ШАГ 3

Разделите верхнюю часть волос, разделите ее на 4 пряди.

ШАГ 4

С помощью зубной щетки или тонкой расчески зачешите каждую прядь назад выше уровня ушей и закрепите с помощью резинок.

ШАГ 5

Закрутите пряди в узлы. В зависимости от густоты волос, на одной пряди может получиться от 2 до 3 таких «узлов».

ШАГ 6

Закрепите их шпильками, оставляя концы свободными.

ШАГ 7

Довершите прическу с помощью лака для волос экстрасильной фиксации".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ммм, какая красота", "Весенняя прическа", "Как мышка", "Какая вы красивая! вам подходит эта прическа", "Катя, вы суперская женщина", "Вау, вы прекрасная", "Катя, Вы тут красуня".

Напомним, Полякова высказала, что думает о об остальных судьях "Голосу країни" и своих ненавистниках

Также Polliteka сообщала, что Осадчая и Горбунов, сбежав от детей, предались нежностям у Эйфелевой башни

А еще Politeka писала, что Осадчая после "побега" из Украины с Горбуновым не смогла скрыть радости на улицах Парижа



