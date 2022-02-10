Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей и женой Юрия Горбунова. Недавно звезда родила третьего сына, которого пара решила назвать Даниилом. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где в этот раз показала стильный наряд с прической.
На фото Катя была в платье с вырезом и чуть ниже колена. Образ Осадчая дополнила эффектной прической, рассказав, как ее делать:
"ШАГ 1
Нанесите спрей для защиты и разглаживания волос на влажные волосы, высушите пряди, выравнивая их.
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ШАГ 2
Выпрямите волосы от корней к кончикам: проводите по волосам расческой, а затем выравнивателем.
ШАГ 3
Разделите верхнюю часть волос, разделите ее на 4 пряди.
ШАГ 4
С помощью зубной щетки или тонкой расчески зачешите каждую прядь назад выше уровня ушей и закрепите с помощью резинок.
ШАГ 5
Закрутите пряди в узлы. В зависимости от густоты волос, на одной пряди может получиться от 2 до 3 таких «узлов».
ШАГ 6
Закрепите их шпильками, оставляя концы свободными.
ШАГ 7
Довершите прическу с помощью лака для волос экстрасильной фиксации".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ммм, какая красота", "Весенняя прическа", "Как мышка", "Какая вы красивая! вам подходит эта прическа", "Катя, вы суперская женщина", "Вау, вы прекрасная", "Катя, Вы тут красуня".
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