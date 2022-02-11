Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - популярна українська співачка. Зірка минулого року була суддею "Співають всі", а тепер готується до весняних концертів у березні. У новій публікації Наталія вирішила показати себе і підігріти інтерес до своїх виступів.
"Сніданок у ліжко - цього вже недостатньо.
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Ми зробимо все за вас.
Ми підкажемо вашій другій половинці, що ви не проти потрапити на концерт Могилевської. А також розповімо як можна купити квитки, якщо він захоче зробити такий подарунок", - написала Наташа.
Також зірка додала фото, на якому позує в одному халатику і посміхається з закритими очима. Поруч з Могильовський був піднос зі сніданком.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Треба відразу знайти другу половину", " шикарна жінка!", "Яка ніжна фотка. Ви красуня".
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