Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - популярная украинская певица. Звезда в прошлом году была судьей "Співають всі", а теперь готовится к весенним концертам в марте. В новой публикации Наталья решила показать себя и подогреть интерес к своим выступлениям.
"Завтрак в постель - этого уже недостаточно.
Делаем удивленные глаза и шепчем слова благодарности?
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Мы сделаем все за вас.
Мы подскажем вашей второй половинке, что вы не против попасть на концерт Могилевской. А также расскажем как можно купить билеты, если он захочет сделать такой подарок", - написала Наташа.
Также звезда добавила фото, на котором позирует в одном халатике и улыбается с закрытыми глазами. Рядом с Могилевской был поднос с завтраком.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Надо сразу найти вторую половину", "Шикарная женщина!", "Какая нежная фотка. Вы красотка".
Напомним, Наталья Могилевская рассказала, как получила травму на лице во время репетици
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