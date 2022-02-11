Певица Наталья Могилевская в халате показала свое настроение, поделившись фото из спальни.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - популярная украинская певица. Звезда в прошлом году была судьей "Співають всі", а теперь готовится к весенним концертам в марте. В новой публикации Наталья решила показать себя и подогреть интерес к своим выступлениям.

"Завтрак в постель - этого уже недостаточно.

Делаем удивленные глаза и шепчем слова благодарности?

Хочется новенького?

Мы сделаем все за вас.

Мы подскажем вашей второй половинке, что вы не против попасть на концерт Могилевской. А также расскажем как можно купить билеты, если он захочет сделать такой подарок", - написала Наташа.

Также звезда добавила фото, на котором позирует в одном халатике и улыбается с закрытыми глазами. Рядом с Могилевской был поднос с завтраком.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Надо сразу найти вторую половину", "Шикарная женщина!", "Какая нежная фотка. Вы красотка".

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