Українці в передчутті фіналу 4-го сезону серіалу «Папаньки» поділилися своїми враженнями, прокоментувавши кадри з артистами «Дизель шоу».

Як пише Politeka.net, відповідний пост з'явився на сторінці гумористичного проекту в Instagram. Так, українцям показали добірку фото з останніх епізодів нового сезону серіалу "Папаньки". Вікторія Булітко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов на цих кадрах були в образах своїх серіальних героїв.

Так, Булітко в образі Ольги Миколаївни перетворилася на фатальну брюнетку з каре і червоною помадою. У такому вигляді вона виглядала дуже ефектно.

У пості українцям також розповіли, які сюжетні лінії їх чекають у фінальних серіях серіалу.

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Ось так повороти!",- йдеться в публікації.

Коментатори тут же відреагували.

"Як шкода, що все хороше так швидко закінчується", "вже дивлюся так цікаво", "у Вікторії очі стали інші", "як шкода, що сьогодні фінальні серії", - пишуть люди.

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