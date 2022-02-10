Як пише Politeka.net, відповідний пост з'явився на сторінці гумористичного проекту в Instagram. Так, українцям показали добірку фото з останніх епізодів нового сезону серіалу "Папаньки". Вікторія Булітко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов на цих кадрах були в образах своїх серіальних героїв.
Так, Булітко в образі Ольги Миколаївни перетворилася на фатальну брюнетку з каре і червоною помадою. У такому вигляді вона виглядала дуже ефектно.
У пості українцям також розповіли, які сюжетні лінії їх чекають у фінальних серіях серіалу.
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Ось так повороти!",- йдеться в публікації.
Коментатори тут же відреагували.
"Як шкода, що все хороше так швидко закінчується", "вже дивлюся так цікаво", "у Вікторії очі стали інші", "як шкода, що сьогодні фінальні серії", - пишуть люди.
Нагадаємо, Писаренко і Гашенко з "Дизель шоу" весело обіграли тему Інтернет-знайомств.
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