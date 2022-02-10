Знаменитий шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як готував коханій сніданок в одному фартусі, і підняв важливе питання.

Як пише Politeka.net, кулінар поділився в Instagram новим постом. Нещодавно Хіменес-Браво засвітив на фото свою дівчину, при цьому не ставши показувати її обличчя. З тих пір він кілька разів давав зрозуміти, що вони живуть разом.

На цей раз Ектор вирішив показати, як балує свою кохану. На новому фото шеф-кухар стояв біля плити у фартусі з сердечком на голе тіло.

"Хто головний на кухні - чоловік чи жінка? Готував вранці яєчню з помідорами, і М. назвала мене: "господиня". Загалом, питання просте-ваш чоловік готує вам? А повинен?", - поцікавився у передплатників Хіменес-Браво.

Він також зізнався, що іноді сторонні люди на кухні йому тільки заважають.

"Часом я навіть лаю, коли під ногами плутаються на кухні", - розповів Ектор.

Його шанувальники тут же почали коментувати.

"Готує той хто вміє", "готує, але рідко, хотілося б частіше", "готує практично 100% часу", "добре коли по черзі готують і миють посуд. Хто вільний", "мій чоловік-француз, так що готує він", - пишуть люди.

Нагадаємо, Хіменес-Браво, який вперше показав свою дівчину, похвалився, чим тепер зайнятий ночами.

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