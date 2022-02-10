Як пише Politeka.net, шанувальники попросили артистку висловитися на животрепетну тему, поставивши питання про одного з учасників нацвідбору – гурт Калуш.
"Шанс виграти є завжди і у всіх. Інша справа, що ти з ним робиш", - відповіла на питання про можливість виграшу музикантів Цибульська.
Вона підкреслила, що» Євробачення " залишається непередбачуваним конкурсом, що і робить його цікавим для глядачів.
"Мені здається, важливіше крута пісня і виступ, а не перемога. Багато тріумфаторів закопалися у своїй перемозі. А Вєрка Сердючка відкрила собі світ і серце всіх євро фанів. Любити Сердючку",- щиро написала Цибульська.
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Зазначимо, що фінал Нацвідбору відбудеться вже 12 лютого. Букмекери прогнозують, що найбільше шансів на перемогу буде у Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків», ROXOLANA з піснею GIRLZZZZ і у гурту Kalush Orchestra з піснею «Стефанія».
Також у конкурсі беруть участь Wellboy, Our Atlantic, Michael Soul, Cloudless і Barleben.
Нагадаємо, Кума DZIDZIO Цибульська пригадала, як опинилася на вокзалі з подушкою в простирадлі.
Як повідомляла Politeka, Кума Дзідзьо Цибульська розповіла, якої думки про Нацвідбір "Євробачення".
Також Politeka писала, що Кума Дзідзьо Цибульська показала підрослого сина і заговорила про сімейні скандали.