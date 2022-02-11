Як пише Politeka.net, дівчина розкрила, що стосунки з математикою у неї не складаються. Такий висновок можна зробити з її нового відео.
На кадрах Маша з божевільним від щастя поглядом емоційно жестикулює під накладене зверху аудіо.
"Цифри вдарили в голову ... я отримав те, що для мене було недосяжно протягом усього життя", - "вимовляє" Полякова.
У підписі вона пояснила, що вперше отримала нормальну оцінку за контрольну з математики.
"Коли вперше в житті за кр з математики отримала більше 6-ти", - похвалилася Маша.
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Її передплатники, ймовірно з тієї ж вікової групи, що і сама Полякова- молодша, не змогли пройти повз.
"очі такі смішні", "а якщо 10 або 11 то це взагалі святкувати потрібно", "ох жиза", "але ж ти просто написав навмання", - пишуть підлітки під відео дівчини.
Нагадаємо, Полякова показала розкішну вечерю з лобстером і креветками, а молодшу дочку "обділила".
Як повідомляла Politeka, 16-річну доньку Олі Полякової розкритикували за провальний фотошоп у міні-купальнику.
Також Politeka писала, що 16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку.