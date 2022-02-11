Співачка Камалія, яка нещодавно одужала після флурони, відразу потрапила в скандал зі стилісткою, пише Politeka.net. Стилістка Софія Неведома в своєму Instagram розповіла деталі неприємної ситуації.
За словами дівчини, її запросили попрацювати на декількох кліпах артистки, і в результаті було пошито два костюми і відпрацьована зміна на зйомках. За роботу Софії Неведомої обіцяли 500 доларів, але в підсумку вона отримала 100. Стилістці обіцяли заплатити решту суми, але так цього і не зробили.
"Не сплатили досі", - обурюється дівчина.
Дівчину ігнорували, зазначивши, що її швачка не отримає оплату. Однак остання витратила свої гроші на витратні матеріали для костюмів, а це не враховується і виправдовується тим, що стилістка і швачка не здали роботу вчасно. У відповідь Софія Неведома аргументує порушення термінів тим, що Камалія кожен місяць або їздила на відпочинок, або хворіла.
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Стилістка зазначає, що через відсутність оплати вона не може оплатити оренду квартири і розплатитися з боргами.
"Мене тупо годують обіцянками з грудня місяця. Моя швачка перешивала два костюми за 300 доларів, вкладаючи свої витратні матеріали", - написала дівчина, додавши скріни листування.
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