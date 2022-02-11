Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка стала зірковим тренером "Голосу країни", вийшла на зв'язок з шанувальниками в Instagram-сторіс і розповіла про свій відпочинок. Кілька днів зірка тримала в секреті свою подорож, і ось записала відео, в якому розкрила подробиці свого розкішного відпочинку.

Так, виявилося, що Оля разом зі своєю родиною та родиною друзів вирушила на Шрі-Ланку, де вони зняли цілу віллу для комфортного відпочинку.

"Всім привіт, дорогі мої. Виходжу до вас в перший раз. Щось я втомилася, е могла навіть знімати сторіс. Але тепер я відпочила, і можу. Ви мене запитуєте, де я перебуваю. Я перебуваю на Шрі-Ланці, разом зі своїми друзями та родиною", - розповіла Полякова у сторіс, сидячи на бортику басейну в мокрому купальнику, і демонструючи свої принади.

За словами Олі, вони вже четвертий раз з друзями знімають віллу на дві сім'ї, і як виявилося, це навіть дешевше, ніж в готелі. У них свій пляж, ніхто не ходить і навіть місцеві. Полякова зазначила, що такий вид відпочинку їй дуже подобається.

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