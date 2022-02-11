Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным тренером "Голосу країни", вышла на связь с поклонниками в Instagram-сторис и рассказала о своем отдыхе. Несколько дней звезда держала в секрете свое путешествие, и вот записала видео, в котором раскрыла подробности своего роскошного отдыха.

Так, оказалось, что Оля вместе со своей семьей и семьей друзей отправилась на Шри-Ланку, где они сняли целую виллу для комфортного отдыха.

"Всем привет, дорогие мои. Выхожу к вам в первый раз. Что-то я подустала, е могла даже снимать сторис. Но теперь я отдохнула, и могу. Вы меня спрашиваете, где я нахожусь. Я нахожусь на Шри-Ланке, вместе со своими друзьями и семьей", - рассказала Полякова в сторис, сидя на бортике бассейна в мокром купальнике, и демонстрируя свои прелести.

По словам Оли, они уже четвертый раз с друзьями снимают виллу на две семьи, и как оказалось, это даже дешевле, чем в отеле. У них свой пляж, никто не ходит и даже местные. Полякова отметила, что такой вид отдыха ей очень нравится.

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