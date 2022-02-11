Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою, яка знімається в кіно з 83-го року. За майже 40-річну кар'єру зірка знялася в десятках картин і зіграла в безлічі вистав, отримавши звання Народної і заслуженої артистки. У Ольга є старша сестра Наталія, з якою зірка в досить складних відносинах через різні погляди на життя, включаючи політичні. На нових фото в Instagram Ольга показала старі сімейні фото, піддавшись ностальгії.
На першому фото Сумський показала, як гуляла з батьком на Хортиці в Запоріжжі.
"Я з татом... Запоріжжя. Хортиця", - написала Ольга.
На другому фото зірка вже була зі старшою сестрою Наталія.
"З Наталкою... 1977 рік", - написала Ольга.
"Понаровська права про село": фото Алли Пугачової до пластики викликало ажіотаж
"Я відчував себе непотрібним": Рябчук розповів про конфлікт напередодні розстрілу в Дніпрі
Українець стрибнув у ставок заради ефектних кадрів і не вижив: у мережі з'явилося відео
15-річна Аліна потрапила в реанімацію після візиту до стоматолога: лікарі борються за її життя
Шоптенко з "Танців з зірками" терміново довелося покинути Україну: що сталося
На фото була дуже помітна різниця у віці, адже відомо, що Наталія 56-го року народження, а Ольга 66-го.
Нагадавши, 55-річна Сумська у ванній влаштувала собі сеанс релаксу і краси: як українська "Роксолана" зберігає молодість
А ще Politeka писала, що Сумська показала, чим смачненьким побалувала себе і Борисюка на вихідних
Також Politeka повідомляла, що Сумська хлестко відповіла відомому акторові на матірну критику фільму з її участю