55-річна Ольга Сумська показала, як виглядала в дитинстві, поділившись знімками з батьком і сестрою в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною українською актрисою, яка знімається в кіно з 83-го року. За майже 40-річну кар'єру зірка знялася в десятках картин і зіграла в безлічі вистав, отримавши звання Народної і заслуженої артистки. У Ольга є старша сестра Наталія, з якою зірка в досить складних відносинах через різні погляди на життя, включаючи політичні. На нових фото в Instagram Ольга показала старі сімейні фото, піддавшись ностальгії.

На першому фото Сумський показала, як гуляла з батьком на Хортиці в Запоріжжі.

"Я з татом... Запоріжжя. Хортиця", - написала Ольга.

На другому фото зірка вже була зі старшою сестрою Наталія.

"З Наталкою... 1977 рік", - написала Ольга.

На фото була дуже помітна різниця у віці, адже відомо, що Наталія 56-го року народження, а Ольга 66-го.

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