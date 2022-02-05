Украинская актриса Ольга Сумская, снявшаяся в фильме Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", нарвалась на жесткую критику со стороны своего коллеги Алексея Горбунова.

Горбунов жестко прошелся по актерам этого фильма, комментируя их мастерство и качество картины в целом, причем не гнушался нецензурной лексики. В программе "Невероятная правда о звездах" Сумская нашла, что ответить Горбунову.

"А хочу сказать Лёше, с которым я когда-то снималась в кино, я не ожидала, Лёшечка, что ты, не посмотрев еще кино, вот такое нам выдашь! Ну, это Лёша...", - заявила пораженная Ольга.

Напомним, в комедии "Любовь и блогеры" Сумской досталась роль директрисы клуба госпожи Тамары в вымышленном городе Кагаплык. Актриса примерила на себя образ "мадам из 90-х" с объемным париком и синим платьем с крупной брошью.

Режиссером картины выступил Дмитрий Голумбевский, а продюсером шоумен Владимир Остапчук. Для участия в проекте пригласили ведущих отечественных блогеров Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхим, Настю Елисееву, Анну Тринчер, Викторию Маре и других.

Алексей Горбунов призвал создателей и актеров "включить ответственность":

"Вызовите меня на беседу! Я расскажу вам, что такое любовь, блогеры, артисты, б...! И что они должны в кадре делать".

Ранее сообщалось, Ольгу Сумскую поймали "с поличным" и вынудили оправдываться: "Это совсем другое"

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