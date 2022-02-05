Горбунов жестко прошелся по актерам этого фильма, комментируя их мастерство и качество картины в целом, причем не гнушался нецензурной лексики. В программе "Невероятная правда о звездах" Сумская нашла, что ответить Горбунову.
"А хочу сказать Лёше, с которым я когда-то снималась в кино, я не ожидала, Лёшечка, что ты, не посмотрев еще кино, вот такое нам выдашь! Ну, это Лёша...", - заявила пораженная Ольга.
Напомним, в комедии "Любовь и блогеры" Сумской досталась роль директрисы клуба госпожи Тамары в вымышленном городе Кагаплык. Актриса примерила на себя образ "мадам из 90-х" с объемным париком и синим платьем с крупной брошью.
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Режиссером картины выступил Дмитрий Голумбевский, а продюсером шоумен Владимир Остапчук. Для участия в проекте пригласили ведущих отечественных блогеров Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхим, Настю Елисееву, Анну Тринчер, Викторию Маре и других.
Алексей Горбунов призвал создателей и актеров "включить ответственность":
"Вызовите меня на беседу! Я расскажу вам, что такое любовь, блогеры, артисты, б...! И что они должны в кадре делать".
Ранее сообщалось, Ольгу Сумскую поймали "с поличным" и вынудили оправдываться: "Это совсем другое"
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