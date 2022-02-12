Так, 36-річна Ольга Цибульська поділилася у себе в "сторіз" в Instagram інтригуючими кадрами, відзнятими в гримерці разом з давнім знайомим і колегою Віталієм Козловським, передає Politeka.net. Зараз артисти працюють над одним і тим же проектом, тому нерідко викладають різні знімки і відео разом.
"Якщо будете себе погано вести, то будете як я сьогодні" - жартує Козловський під фільтром дідка.
"Завжди хотіла за Валерку Меладзе вийти заміж. Зачепила огірочка " - жартує Цибульська у відповідь і показує себе під фільтром старенької. Помітно перетворилися особи зовсім змінилися через фільтри, додавши артистам до їх реального віку багато зайвих років, зморшок і сивини.
Як можна помітити, артисти добре проводять час разом перед черговими зйомками проекту, в якому разом беруть участь.
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Раньше Цибульська поділилася у себе в "сторіз" в Instagram кадрами зі зйомок кліпу, в яких було задіяно багато людей. Кліп створювали в різних локаціях і, схоже, навіть на вокзалі.
"Я приїхала додому. Втомлена, але щаслива. Це таке полегшення, коли твої мрії матеріалізуються. Я сьогодні дивилася на велику команду людей, які створювали мій кліп, і не вірила очам. Києва. Центр. Безцінні роботи 19 століття... і всі працюють, щоб зробити мій кліп", - поділилася Цибульська.
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