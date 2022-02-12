Блогерка Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павліка, зробила собі приємно, замовивши подарунок аж з Італії.

Покупка йшла до 27-річної Реп'яхової кілька тижнів і несподівано прийшла в акурат перед Днем закоханих. Дружина Павліка розповіла й показала, що отримала, передає Politeka.net.

"До Дня закоханих порадувала себе) нагадуючи, що люблю себе❤️", - не стримала емоцій Репяхова.

Потім дівчина дістала з коробки темно-синій футляр, в якому був упакований сучасна праску-плойка для волосся. Стайлер мав кілька насадок, включаючи гребінець.

Перед цим дружина Павліка розповіла про казус з вартістю подарунка. Невелику передоплату вона вже вносила, але щоб зараз забрати стайлер, звісно, потрібно внести повну суму. Коли їй написали, скільки він їй обійдеться, Катя дуже здивувалася.

Виявляється, поки праска до неї йшла, вона вже й забула, скільки вона коштує.

"Ого! Він такий дорогий?", - перепитала Репяхова у продавця в особистій бесіді.

Дружині Павліка довелося викласти за плойку, нехай і наворочену, 18 650 гривень.

"Просто була імпульсивна покупка, стрельнуло - хочу! І якось і забула, скільки коштує, а потім - сюрприз. Сподіваюся, він дійсно крутий... Щось я психанула", - підсумувала Репяхова.

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