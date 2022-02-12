Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram дружина 37-річного українського ведучого популярних шоу Володимира Остапчука вирішила розповісти про неприємну подію, яка її чекає. Вона проведе відпустку на самоті, хоча планувалася романтична поїздка з чоловіком і друзями.

"Ну що, друзі. Реалії сьогодні такі, що завтра я відлітаю без чоловіка. А так мріяли ми провести ці дев'ять днів в райському містечку. Обов'язково розповім, що і як сталося. Але я звичайно в шоці. Ми і наша реакція на ситуацію, що склалася з нашою спільною відпусткою» - висловилася Гірник.

Вона додала, що мріяла мазатися кремом, засмагати на пляжі, танцювати під місяцем і просто бути разом з чоловіком, але так вийшло, що все це буде робити одна.

Раніше розповіла шанувальникам про свої проблеми зі здоров'ям і поскаржилася, що в лікарні з нею сталася дуже неприємна ситуація.

Справа в тому, що Христина Остапчук, яка вирішила зробити обстеження шиї, не змогла зробити МРТ, тому що їй стало дуже погано.

"Так от, коли мені сказали не ворушитися і не дихати так глибоко, мені почало ставати так погано...", - сказати Христина Остапчук.

Раніше Politeka повідомляла, що ведучий "Маски" Остапчук показав фото зі щасливою дружиною, українці не змовчали:"з колишньою дивилися краще".

Нагадаємо, що ведучого Остапчука попередили про наслідки пародії на Тіну Кароль: "тебе може вкрасти...".

Також Politeka писала, що дружина ведучого Остапчука відповіла на питання про уколи краси і похвалилася результатом: "дуже красиво".