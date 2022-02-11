Леся Нікітюк зараз живе в Пхукеті, змушуючи заздрити своєму відпочинку, повідомляє Politeka.net. В одних з нових кадрів в Instagram телеведуча показала басейн з прозорою водою, звідки відкривався вид на майже безлюдний пляж.
"Доброго ранку, мої пупсики! Мої намистинки! Покажу вам трохи територію готелю. Тут у нас пляж, басейн, там барчики, ресторанчики, коктейльчики, а там вже вілли пішли всі", - розповіла Леся Нікітюк.
Крім цього, зірка також показала і себе.
"Понаровська права про село": фото Алли Пугачової до пластики викликало ажіотаж
Переможець "Майстер Шеф", який покинув Україну, розкрив, чому відмовився від участі в новому сезоні: "Так, мене звали..."
Мішина після покупки 4-кімнатної квартири показала, на що йде заради сина: "Ось, будь ласка..."
У гардеробі Дорофєєвої з'явилася прозора білизна: "Я побувала сьогодні в раю..."
Дан Балан і Кароль влаштували ніжності прямо на підлозі, з'явилося відео: "Бережи свою музу"
Леся Нікітюк вийшла до басейну у своєму, можна сказати, найвідвертішому купальнику з вирізами. Купальний наряд відмінно підкреслив фігуру телеведучої. Також зірка не забула про дотримання безпеки, надівши панамку.
Зазначимо, Леся Нікітюк ретельно доглядає за зовнішністю. Крім регулярних відвідувань косметологів, зірка займається спортом і стежить за своїм харчуванням. Телеведуча не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.
Раніше повідомлялося, Леся Нікітюк дозволила побачити її відразу після душу
Також, Леся Нікітюк далеко від України відвідала місце сили і загадала бажання
Politeka розповідала, загорела Нікітюк змінила золотистий купальник на крихітне бікіні