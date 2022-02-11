Відома телеведуча Леся Нікітюк вирушила до Таїланду, звідки показує кадри свого райського відпочинку, не забуваючи хвалитися стрункою фігурою в купальниках.

Леся Нікітюк зараз живе в Пхукеті, змушуючи заздрити своєму відпочинку, повідомляє Politeka.net. В одних з нових кадрів в Instagram телеведуча показала басейн з прозорою водою, звідки відкривався вид на майже безлюдний пляж.

"Доброго ранку, мої пупсики! Мої намистинки! Покажу вам трохи територію готелю. Тут у нас пляж, басейн, там барчики, ресторанчики, коктейльчики, а там вже вілли пішли всі", - розповіла Леся Нікітюк.

Крім цього, зірка також показала і себе.

Леся Нікітюк вийшла до басейну у своєму, можна сказати, найвідвертішому купальнику з вирізами. Купальний наряд відмінно підкреслив фігуру телеведучої. Також зірка не забула про дотримання безпеки, надівши панамку.

Зазначимо, Леся Нікітюк ретельно доглядає за зовнішністю. Крім регулярних відвідувань косметологів, зірка займається спортом і стежить за своїм харчуванням. Телеведуча не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.

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