Известная телеведущая Леся Никитюк позволила взглянуть на себя в личной момент своей жизни - она прикрылась одним полотенцем, впечатлив внешностью.

Леся Никитюк - уже несколько лет одна из главных звезд в украинском шоу-бизнесе, сообщает Politeka.net. Поскольку телеведущая всегда на виду, в том числе у себя в соцсетях, она тщательно ухаживает за внешностью.

В одном из интервью Леся Никитюк раскрыла секреты ухода за собой. Так, звезда регулярно скрабирует кожу, используя, в том числе народные методы. Телеведущая наносит и растирает кожу кофейной гущей, смешенной с медом и несколькими каплями растительного масла.

Также она регулярно пользуется услугами косметологов, делая пилинги.

Нельзя забывать и о регулярном увлажнении. Леся Никитюк наносит на лицо и тело кокосовое масло, употребляет рыбий жир и пьет минимум два литра воды в день, поддерживая тонус кожи.

Ну, и конечно, звезда защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

В новом стори Инстаграм Леся Никитюк позволила взглянуть на свою кожу в личный момент жизни - после принятия душа. Красотка прикрылась полотенцем. Выглядела телеведущая идеально, кожа просто сияет.

Ранее сообщалось, неунывающая мама Леси Никитюк устроила модный показ прямо дома

Также, Леся Никитюк похвалилась новой ослепительной улыбкой

Politeka рассказывала, запухшая Никитюк без макияжа нашла себе оправдание