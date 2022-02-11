Известная телеведущая Леся Никитюк отправилась в Таиланд, откуда показывает кадры своего райского отдыха, не забывая хвастаться стройной фигурой в купальниках.

Леся Никитюк сейчас живет в Пхукете, заставляя завидовать своему отдыху, сообщает Politeka.net. В одних из новых кадров в Инстаграм телеведущая показала бассейн с прозрачной водой, откуда открывался вид на почти безлюдный пляж.

"Доброе утро, мои пупсики! Мои бусинки! Покажу вам немного территорию отеля. Тут у нас пляж, бассейн, там барчики, ресторанчики, коктейльчики, а там уже виллы пошли все", - рассказала Леся Никитюк.

Кроме этого, звезда также показала и себя.

Леся Никитюк вышла к бассейну в своем, можно сказать, самом откровенном купальнике с вырезами. Купальный наряд отлично подчеркнул фигуру телеведущей. Также звезда не забыла о соблюдении безопасности, надев панамку.

Отметим, Леся Никитюк тщательно ухаживает за внешностью. Помимо регулярных посещений косметологов, звезда занимается спортом и следит за своим питанием. Телеведущая не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

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